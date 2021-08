🎥 L'autobut qui coûte cher à Villarreal

Villarreal avait la victoire à portée de mains, dimanche soir, sur la pelouse de l'Atletico.

Arnaut Danjuma, auteur de son premier but, et ses équipiers avaient fait le job contre les Colchoneros. Dominé, le Sous-marin jaune avait résisté et se dirigeait vers une victoire de prestige. Jusqu'à la 95e minute de jeu et une incompréhension entre Aïssa Mandi et Geronimo Rulli. Le portier de Villarreal a été surpris par la passe en retrait de son coéquipier et Villarreal a laissé filer la victoire.