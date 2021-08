Une claque salvatrice pour tout un Club

Dimanche cauchemardesque pour le Club de Bruges qui avait certainement besoin de cette raclée pour secouer le cocotier.

Ce dimanche, c'est tout un club qui a tout fait de travers. Il est clair que quand on prend une défaite sur le score de 6-1 contre un rival, ça fait mal et cela veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné.

Et dans le cas du Club de Bruges, rien n'a été dans le bon sens. Dès l'annonce de la composition, tout le monde savait que quelque chose n'allait pas bien se passer. Aligner deux jeunes comme Van Der Brempt et Mbamba, c'était très risqué, surtout que ces deux joueurs n'étaient pas à leur position naturelle. De plus, Mbamba a même joué sur son mauvais pied. Résultat des courses: c'est 2-0 après 17 minutes et 3-0 à la pause... sans que Clement ne change quoi que ce soit.

Mais tout mettre sur le dos des jeunes, ce serait de la malhonnêteté. Vormer, Vanaken, Lang, De Ketelaere: personne n'a tenu son rang que ce soit dans les duels (majoritairement perdus) ou dans les combinaisons. Comme le dit Clement, tout le monde a perdu, en équipe, et lui aussi: il s'est trompé, ses joueurs n'ont pas été à la hauteur et n'ont pas relevé la tête. No Sweat No glory? On en est loin...

Mais cette claque pourrait être salvatrice pour les Gazelles. A force de jouer avec le frein à main et d'avoir la tête aux performances individuelles ou à un transfert, le niveau de l'équipe n'est pas à son maximum depuis le début de la saison. Finalement La Gantoise était leur premier vrai test de la saison et il n'a pas été concluant.

Ce 6-1 montre à Clement qu'il ne peut pas toujours aligner des joueurs à une autre position que leur position naturelle, aux joueurs qu'il faut se battre lors de chaque rencontre pour prendre des points et à tout le monde que le favori peut aussi se prendre les pieds dans le tapis. Bruges a pris un avertissement, s'il y en a plusieurs, la saison pourrait très bien être rapidement gâchée.