La Juventus? Ca n'a jamais effleuré l'esprit d'Eden Hazard: "Je suis très heureux à Madrid"

Des rumeurs envoyaient Eden Hazard à Turin en fin de mercato, mais le Brainois n'a jamais eu l'intention de quitter la Maison Blanche. Il est heureux à Madrid et veut y briller au cours de la saison qui vient.

Après le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, des rumeurs ont fait état d'une possible arrivée d'Eden Hazard à Turin pour compenser le départ du numéro 7 portugais. Des rumeurs qui n'ont pas échappé au Brainois.

"J'ai vu cela apparaître dans les médias, mais je n'en ai moi-même jamais entendu parler. Et ça ne m'a pas non plus effleuré l'esprit", a confié le capitaine des Diables Rouges, jeudi après-midi, en conférence de presse.

S'il n'y a pas de blessure, ma saison au Real sera bonne.

Même s'il sait qu'il n'a pas encore répondu aux attentes depuis qu'il a rejoint le Real. "Les deux dernières saisons ont été difficiles, à cause des blessures et du coronavirus. Mais ma tête est à Madrid et je n'ai pas l'intention de bouger", sourit-il. Le Brainois se dit d'ailleurs "très heureux" à Madrid. "Mais un joueur vraiment heureux est un joueur qui joue beaucoup et qui marque des buts. Ce que je n'ai pas encore vraiment connu à Madrid", explique-t-il.

Mais ce n'est pas son passage sur le banc, le week-end dernier au Betis, qui va inquiéter Eden Hazard, au contraire. "Ce sont des choses qui arrivent. Surtout dans un grand club comme le Real. Quand un joueur rentre et fait la différence, c'est logique qu'il joue."

Mais le capitaine des Diables est prêt à se battre pour sa place. Et il est optimiste à l'aube de sa troisième saison madrilène. Comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à VTM, plus tôt dans la journée. "Je ne suis pas encore à 100%, mais je me sens de mieux en mieux. Et je sais que, s'il n'y a pas de blessure, la saison au Real sera bonne. Pour moi et pour l'équipe."