Ricardo Sa Pinto évoque Cristiano Ronaldo, qu'il a connu tout jeune

Cristiano Ronaldo est retourné à Manchester United. Un transfert romantique, qui laisse espérer un bel été indien pour le Portugais. Ricardo Sa Pinto, l'ancien entraîneur du Standard, a été le premier capitaine de CR7 au Sporting Portugal. Il se souvient.

Interrogé par Sky Sports, Ricardo Sa Pinto (48 ans) est revenu sur ces années au Sporting Portugal quand, déjà expérimenté, il a fait la connaissance d'un jeune joueur nommé Cristiano Ronaldo. "J'espère que ce sera un chapitre fructueux dans sa carrière, comme il l'a annoncé. Je connais Cris depuis qu'il a 17 ans, j'étais son capitaine au Sporting", se souvient Sa Pinto. "C'était un super gosse qui travaillait dur, restait après l'entraînement tous les jours pour améliorer ses dribbles, ses frappes. On sentait que ce garçon voulait devenir un grand du football et il est au sommet absolu aujourd'hui".

Le talent du joueur était déjà bien présent. "J'ai senti dès ce moment qu'il était spécial. Il a joué une dizaine de matchs avec nous et ça se sentait. Après le match (amical, nda) contre ManU, on a su que c'était une question de temps. Bien sûr, il ne savait pas encore tout du football, il n'avait pas l'expérience, mais la puissance, la vitesse, il avait déjà tout. Le coach a cru en lui, l'équipe l'a aidé", raconte Sa Pinto. "Je me rappelle quelques discussions avec lui, lui avoir expliqué qu'il devait s'entraîner comme si c'était la première fois, jouer chaque match comme si c'était le premier, rester compétitif. Il n'en avait pas besoin, c'était déjà en lui. À 36 ans, il a tout gagné, et il veut toujours en gagner plus, peu importe ses titres. C'est fou", se réjouit l'ancien entraîneur du Sporting Portugal. "