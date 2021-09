🎥 Martinez satisfait : "Les matchs de septembre ne sont pas toujours faciles"

Roberto Martinez n'était pas ravi d'avoir encaissé deux buts, mais la prestation belge à Tallinn lui a plu dans l'ensemble.

Les Diables Rouges ont en effet fait preuve d'efficacité en Estonie, inscrivant cinq buts. "C'est toujours important et plaisant de marquer beaucoup. Dommage d'en encaisser deux, mais nous savions que l'Estonie avait des attaquants très dynamiques qui pouvaient nous faire mal", soulignait Roberto Martinez au micro de la RTBF après la rencontre.

"Je suis content de notre prestation, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et aurions même pu marquer quelques buts de plus", se réjouit le sélectionneur. "Les rassemblements de septembre ne sont pas les plus faciles, il y a souvent de la déconcentration, les favoris ne gagnent pas toujours". Quant aux buts encaissés, Martinez les regrette mais n'en fait pas une montagne : "Chapeau aux Estoniens pour leur premier but, ils sont bien rentrés dans le match et c'est une belle frappe. Le second est dû à la déconcentration liée aux changements, c'est ma faute plutôt que celle des joueurs".