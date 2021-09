Courtois s'est retourné deux fois : "Dommage de commencer et finir le match là-dessus"

La Belgique a mal commencé et mal terminé son match à Tallinn, et Thibaut Courtois a dû aller rechercher par deux fois le ballon dans ses filets.

Le portier des Diables retenait naturellement le plus important, à savoir la victoire, mais regrettait les deux buts encaissés par la Belgique : "Dans les matchs comme ça, c'est toujours dommage d'encaisser deux buts, mais ça arrive. L'Estonie avait aussi marqué deux fois contre la Tchéquie, c'est une équipe qui essaie de mettre des ballons dans le dos et est dangereuse", pointe Thibaut Courtois au micro de la RTBF après la rencontre.

La défense belge, parfois un peu hésitante, devra donc mieux faire dimanche. "Ce sera meilleur défensivement dimanche, et offensivement, c'était très bon. On va devoir analyser le match, mais n'oublions pas qu'il y avait aussi plusieurs nouveaux joueurs", relativise Courtois. "C'est dommage d'encaisser deux buts de cette manière, de commencer et terminer le match sur ces notes négatives".