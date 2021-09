Cristiano Ronaldo aurait annoncé son retour à Manchester United un mois avant sa signature

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United était-il écrit ? Pour certains oui, pour d'autres rien ne laissait présager un tel transfert.

Cependant, un sportif bien connu était au courant de cette nouvelle... Un mois avant son officialisation. En effet, la star de l'UFC Khabib Nurmagomedov aurait été mis au courant de ce transfert par CR7 lui-même.

"Il y a un mois, il m'a dit qu'il retournait à Manchester United. J'espérais que ce transfert se ferait. Je pense que Manchester United lui va mieux que la Juventus. Pour moi, ce transfert n'était pas une surprise", a expliqué Khabib dans une interview à RSportsRU.

Khabib Nurmagomedov: “A month ago, he [Cristiano Ronaldo] told me that he was moving to Manchester United. I expected this deal to take place. I think that Manchester United is more suitable for him than Juventus. For me, the move was not a surprise.” [@rsportru] pic.twitter.com/KnF3tfeqT9