Oui, Richarlison était bien proche du PSG

Ca a bien chauffé entre le Brésilien et le PSG.

Oui, le Paris Saint-Germain a bel et bien voulu recruter Richarlison (24 ans, 3 matchs et 1 but en Premier League cette saison) cet été. Selon les informations de Goal Brésil, le club de la capitale était effectivement prêt à investir 90 millions d’euros pour signer l’attaquant en cas de départ de Kylian Mbappé (22 ans) au Real Madrid !

Un contrat de cinq ans, assorti d’une nette revalorisation salariale, attendait le Brésilien à Paris, où son agent Kia Joorabchian a d’ailleurs fait le déplacement pour discuter avec le directeur sportif du PSG, Leonardo. De son côté, Richarlison, emballé par cet éventuel transfert, a rapidement donné son accord. Pour rappel, les vice-champions de France ont également pris la température du côté de Dortmund pour Erling Håland (21 ans), avant de décider de conserver Mbappé.

Un choix qui peut également s’expliquer par le fait que Paris n’a pas trouvé de remplaçant : Dortmund n’était pas vendeur et, selon le média brésilien UOL Esporte, Everton attentait… 120 M€ pour libérer Richarlison !