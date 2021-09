L'AC Milan revoit sa politique de tickets en Ligue des Champions après les protestations des fans

L'AC Milan s'était attiré la colère de ses supporters lors de la mise en vente des tickets pour la Ligue des Champions. Le prix des billets était démesuré, deux fois plus cher que ceux mis en vente par l'Inter Milan.

Pour son retour en Ligue des Champions, l'AC Milan ne s'est pas mis les supporters dans la poche : le prix des tickets pour les rencontres à San Siro était jugé bien trop élevé. Pour un ticket dans la Curva, un billet pour le premier match à domicile face à l'Atlético Madrid coûtait ainsi 119 euros, alors que le rival intériste propose des billets dans cette même section pour 48 euros face au FC Porto, qui n'est pas vraiment un adversaire de bas standing.

La direction milanaise a pris note des doléances de ses supporters et le propriétaire, Ivan Gazidis, a réagi dans un communiqué. "Nous faisons toujours face aux défis présentés par la crise du Covid-19 et avons été grandement affectés par votre absence dans le stade dans les 18 derniers mois, en termes d'émotions et de soutien, mais aussi sur le plan financier", lit-on. "Notre objectif est de rendre les fans fiers avec des succès sportifs et de manière financièrement saine (...) La vente des tickets est une part non-négligeable de cette équation. Nous essayons au long de la saison de trouver l'équilibre dans le prix de nos billets qui permet de générer les revenus nécessaires sans pénaliser notre fanbase".

Mais le prix des tickets de Ligue des Champions, cependant, sera revu à la baisse : "J'ai entendu vos inquiétudes et je peux concéder que cette fois, nous n'avons pas trouvé cet équilibre. Nous avons donc réévalué notre décision et ajusterons les prix des tickets (...) La vente sera temporairement suspendue et réouverte avec un prix réévalué".