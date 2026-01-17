Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance

Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avant-dernier du championnat, le Cercle de Bruges s'est imposé sur la pelouse de Westerlo ce samedi soir. Les Campinois ne comptent plus qu'une longueur d'avance sur la zone rouge.

La victoire de Zulte Waregem contre le Racing Genk, plus tôt dans la journée, avait resserré l’étau en milieu de tableau. Ce duel entre Westerlo et le Cercle de Bruges offrait aux Campinois l’occasion de se rapprocher du top 6, et aux Groen & Zwart de prendre de la distance sur la lanterne rouge.

À domicile, les hommes d’Issame Charaï ont été surpris dès les premières minutes. Il n’a fallu que six minutes au Cercle pour ouvrir le score, profitant d’un but contre son camp d’Emin Bayram.

Le Cercle de Bruges s'impose à Westerlo

Peu avant la pause, l’avant-dernier du championnat a même fait le break grâce à Oluwaseun Adewumi, parfaitement servi par Gary Magnée. Contre toute attente, mais logiquement au regard du déroulement de la rencontre, le score était de 0-2 à la mi-temps en faveur du Cercle.

La seconde période n’a pas permis à Westerlo de revenir, malgré neuf tentatives au but, dont une seule a nécessité l’intervention de Warleson. Le Cercle de Bruges a finalement géré son avantage sans forcer au Kuipje.


Cette victoire permet au Cercle de reprendre sept points d’avance sur Dender, la lanterne rouge, et de revenir à égalité avec Louvain. Westerlo, lui, ne profite pas du faux pas du Racing Genk à Zulte Waregem et laisse aux autres candidats au top 6 la possibilité de creuser l’écart. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 20 42 12 6 2 36-12 24 P P P G P
2. FC Bruges FC Bruges 21 41 13 2 6 38-25 13 P G G G P
3. STVV STVV 20 39 12 3 5 30-23 7 G G P G G
4. Anderlecht Anderlecht 20 35 10 5 5 28-22 6 G P G P P
5. KV Malines KV Malines 20 31 8 7 5 25-22 3 P G G P P
6. Standard Standard 20 27 8 3 9 18-23 -5 G G P G P
7. Antwerp Antwerp 20 27 7 6 7 24-21 3 G G G P G
8. La Gantoise La Gantoise 20 26 7 5 8 28-29 -1 P P P P G
9. Zulte Waregem Zulte Waregem 21 26 6 8 7 28-30 -2 P P P P G
10. KRC Genk KRC Genk 21 25 6 7 8 28-33 -5 P P P P P
11. Charleroi Charleroi 20 24 6 6 8 23-26 -3 P P P P G
12. Westerlo Westerlo 21 24 6 6 9 28-32 -4 G P G P P
13. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 21 23 5 8 8 18-23 -5 P P P P G
14. OH Louvain OH Louvain 20 20 5 5 10 19-29 -10 P P G P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 21 20 4 8 9 27-30 -3 P P G P G
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 20 13 2 7 11 16-34 -18 P G P P P

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
Cercle de Bruges

Plus de news

"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

20:40
Zorgane de retour dans le onze : suivez Union - Malines en Direct Commenté Live

Zorgane de retour dans le onze : suivez Union - Malines en Direct Commenté

20:25
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Lomboto - Prunier - Kante

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Lomboto - Prunier - Kante

20:00
Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

20:00
Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

19:30
Quelle fin de match : Zulte renverse Genk, qui laisse filer ses concurrents pour le top 6

Quelle fin de match : Zulte renverse Genk, qui laisse filer ses concurrents pour le top 6

18:34
Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge

Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge

19:00
Déjà comme chez lui en bords de Meuse : la stat' marquante de Teddy Teuma à Sclessin

Déjà comme chez lui en bords de Meuse : la stat' marquante de Teddy Teuma à Sclessin

17:30
1
"On dit qu'il est Old School ?" : deux Diables réagissent aux critiques sur Rudi Garcia

"On dit qu'il est Old School ?" : deux Diables réagissent aux critiques sur Rudi Garcia

18:00
Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

17:00
Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

16:30
Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

16:01
La RAAL a réduit Bruges au silence : comment Frédéric Taquin change petit à petit son fusil d'épaule

La RAAL a réduit Bruges au silence : comment Frédéric Taquin change petit à petit son fusil d'épaule

15:00
🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

15:31
Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

14:30
C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

13:40
🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

14:00
Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

13:00
1
Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

13:20
Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

12:20
Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

12:40
"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

11:30
1
Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

12:00
C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

11:00
Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

10:30
Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

09:30
2
C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

10:00
🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

09:00
3
Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

08:30
"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

08:00
1
🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

07:40
"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

07:20
Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

23:00
Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

22:45
Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 20:45 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved