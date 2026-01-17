Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance

Avant-dernier du championnat, le Cercle de Bruges s'est imposé sur la pelouse de Westerlo ce samedi soir. Les Campinois ne comptent plus qu'une longueur d'avance sur la zone rouge.

La victoire de Zulte Waregem contre le Racing Genk, plus tôt dans la journée, avait resserré l’étau en milieu de tableau. Ce duel entre Westerlo et le Cercle de Bruges offrait aux Campinois l’occasion de se rapprocher du top 6, et aux Groen & Zwart de prendre de la distance sur la lanterne rouge.

À domicile, les hommes d’Issame Charaï ont été surpris dès les premières minutes. Il n’a fallu que six minutes au Cercle pour ouvrir le score, profitant d’un but contre son camp d’Emin Bayram.

Le Cercle de Bruges s'impose à Westerlo

Peu avant la pause, l’avant-dernier du championnat a même fait le break grâce à Oluwaseun Adewumi, parfaitement servi par Gary Magnée. Contre toute attente, mais logiquement au regard du déroulement de la rencontre, le score était de 0-2 à la mi-temps en faveur du Cercle.

La seconde période n’a pas permis à Westerlo de revenir, malgré neuf tentatives au but, dont une seule a nécessité l’intervention de Warleson. Le Cercle de Bruges a finalement géré son avantage sans forcer au Kuipje.



Cette victoire permet au Cercle de reprendre sept points d’avance sur Dender, la lanterne rouge, et de revenir à égalité avec Louvain. Westerlo, lui, ne profite pas du faux pas du Racing Genk à Zulte Waregem et laisse aux autres candidats au top 6 la possibilité de creuser l’écart.