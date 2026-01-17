C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zaïd Romero n'avait disputé qu'un match de Jupiler Pro League jusqu'ici cette saison. Et il n'en disputera plus : le défenseur argentin est prêté à Getafe.

Zaïd Romero (26 ans) quitte le Club de Bruges : c'est désormais officiel, le défenseur central argentin, en manque de temps de jeu cette saison, est prêté jusqu'en fin de saison à Getafe, 13e de Liga. On ignore si le prêt s'accompagne d'une option d'achat pour le club espagnol.

Romeo n'avait disputé qu'un match de Jupiler Pro League cette saison, ainsi que quelques minutes en Ligue des Champions (deux montées au jeu en préliminaires, deux montées en jeu en phase de ligue), en Supercoupe et une titularisation en Coupe contre Alost.

Romero, un flop total

Depuis sa signature en 2024 contre 6 millions d'euros en provenance d'Estudiantes, Zaïd Romero n'a jamais vraiment justifié le montant déboursé par les Blauw & Zwart. Sa valeur marchande a chuté jusqu'à atteindre aujourd'hui 2 millions d'euros seulement.

S'il revient de son prêt à Getafe, Romero aura alors encore deux ans de contrat au Club de Bruges, qui devra encore trouver une solution l'été prochain le concernant.

Durant sa première saison, Zaïd Romero avait disputé 16 matchs toutes compétitions confondues, débutant la saison en tant que titulaire durant l'été 2024 avant de disparaître progressivement des radars.