Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge

Titularisé pour la première fois de la saison, le milieu de terrain expérimenté n'a pas pu empêcher la défaite du RSCA Futures face au Jong Gent, ce samedi soir. Un revers qui rapproche dangereusement les jeunes Anderlechtois des dernières places du classement.

La victoire du RFC Seraing face au RWDM, ce vendredi soir, avait envoyé un sérieux message aux autres pensionnaires du bas de tableau. Une réaction était donc attendue ce week-end.

Mais opposé au Jong Gent, le RSCA Futures n’a pas su se rassurer ce samedi, malgré la première titularisation de la saison de Mats Rits, indésirable du noyau A.

Les U23 de La Gantoise battent ceux d'Anderlecht

Ce sont d’ailleurs les U23 de La Gantoise qui ont ouvert le score en première période via Ali Dony Sylla, avant qu’Enzo Sternal ne rétablisse l’égalité quelques minutes plus tard sur penalty.

Peu après l’heure de jeu, le RSCA Futures s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Dacosta Antwi. Quinze minutes plus tard, les Buffalos ont profité de leur supériorité numérique pour inscrire le but du 1-2, signé Mamadou Diallo.

Lire aussi… Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année›

Battus pour la neuvième fois de la saison, les U23 du Sporting d’Anderlecht ne se rassurent toujours pas et voient le RFC Seraing revenir à un petit point au classement. De son côté, le Jong Gent pointe à la huitième place et peut encore entrevoir une qualification pour le tour final.