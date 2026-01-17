Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge

Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge
Photo: © photonews

Titularisé pour la première fois de la saison, le milieu de terrain expérimenté n'a pas pu empêcher la défaite du RSCA Futures face au Jong Gent, ce samedi soir. Un revers qui rapproche dangereusement les jeunes Anderlechtois des dernières places du classement.

La victoire du RFC Seraing face au RWDM, ce vendredi soir, avait envoyé un sérieux message aux autres pensionnaires du bas de tableau. Une réaction était donc attendue ce week-end.

Mais opposé au Jong Gent, le RSCA Futures n’a pas su se rassurer ce samedi, malgré la première titularisation de la saison de Mats Rits, indésirable du noyau A.

Les U23 de La Gantoise battent ceux d'Anderlecht

Ce sont d’ailleurs les U23 de La Gantoise qui ont ouvert le score en première période via Ali Dony Sylla, avant qu’Enzo Sternal ne rétablisse l’égalité quelques minutes plus tard sur penalty.

Peu après l’heure de jeu, le RSCA Futures s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Dacosta Antwi. Quinze minutes plus tard, les Buffalos ont profité de leur supériorité numérique pour inscrire le but du 1-2, signé Mamadou Diallo.

Battus pour la neuvième fois de la saison, les U23 du Sporting d’Anderlecht ne se rassurent toujours pas et voient le RFC Seraing revenir à un petit point au classement. De son côté, le Jong Gent pointe à la huitième place et peut encore entrevoir une qualification pour le tour final.

16:01
20:40
20:25
19:30
20:20
20:00
20:00
14:30
18:34
18:00
17:00
17:30
1
16:30
15:31
15:00
13:20
13:40
14:00
13:00
1
12:00
12:40
10:30
12:20
09:30
2
11:30
1
11:00
09:00
3
10:00
07:20
08:30
08:00
1
07:40
07:00
22:03
23:00
22:31

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 20:00 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 20:00 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
