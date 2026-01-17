Déjà comme chez lui en bords de Meuse : la stat' marquante de Teddy Teuma à Sclessin

Teddy Teuma apportera toute son expérience et son football au Standard jusqu'à la fin de saison. Les Rouches lui réussissaient particulièrement bien lorsqu'il évoluait à l'Union.

Après Casper Nielsen, voici Teddy Teuma. Les deux hommes avaient fait les beaux jours de l'Union Saint-Gilloise sous Felice Mazzù (puis Karel Geraerts dans le cas de Teuma). Ils formaient un duo particulièrement complémentaire au milieu de terrain, contribuant au retour de l'Union en D1A et à la première saison folle du club parmi l'élite.

Sans surprise, Nielsen fait partie des coéquipiers les plus récurrents de Teddy Teuma au cours de sa carrière : 92 matchs disputés côte à côte. De quoi se comprendre à merveille au moment d'alterner les incursions de l'un et de l'autre dans le dos des attaquants.

🟡➡️🔴 | Réunis à Sclessin. Gardez un œil sur ce milieu de terrain. 👀 pic.twitter.com/yLmFtsQNXp — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 16, 2026

Plus de maîtrise dans l'entrejeu pour le Standard ?

À ce petit jeu, Teuma faisait merveille. L'international maltais peut ainsi se targuer d'avoir été décisif lors de chacun de ses matchs disputés à Sclessin (2/2). Au-delà du 6 sur 6 réalisé par l'Union, Teuma avait marqué lors de sa première visite en bords de Meuse (en 2021/2022) et servi un assist à Christian Burgess un an plus tard.

Même si cela ne servira pas dans l'immédiat avec le déplacement de ce week-end au Mambourg, il ne sera pas trop dépaysé lors de ses premiers matchs à Sclessin, où le Standard affrontera bientôt La Gantoise et Anderlecht.





Reste à savoir dans quel état de forme il s'y présentera. Sa première saison avec Reims avait été assez productive (6 buts et 3 assists en Ligue 1). Il avait été en revanche beaucoup plus décrié la saison dernière, à l'occasion de la descente. Avant son transfert, il reste tout de même sur une première partie de saison à 4 buts et 5 assists en Ligue 2, sous les ordres de Karel Geraerts.