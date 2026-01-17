Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

Romelu Lukaku confirme qu'il reviendra bien à Anderlecht. Et cela ne sera pas pour faire de la figuration.

Là où Vincent Kompany était revenu finir sa carrière à Anderlecht à la surprise la plus totale, Romelu Lukaku choisit la stratégie inverse. La question n'est pas de savoir s'il reviendra au Sporting, mais quand. Une question à laquelle il a apporté de nouveaux éléments de réponse dans son interview en duo avec Marc Coucke.

Dans Het Laatste Nieuws, Big Rom a également expliqué tout le bien qu'il pensait du big boss du club : "Maintenant, il peut montrer ce qu'il peut vraiment faire. J'ai tout de suite eu le sentiment que c'était quelqu'un qui pouvait amener le club au niveau supérieur — il y a toujours des hauts et des bas — et c'est ce qui doit vraiment se passer maintenant".

Toujours du sang mauve plein les veines

Il souligne qu'une culture claire du club est essentielle. Il prend pour exemple le Real Madrid comme un environnement où chacun poursuit le même objectif. " Des U8 à l'équipe première". Le Diable Rouge indique qu'il croit en l'équipe actuelle et dans les anciens joueurs impliqués dans le projet. " C'est pourquoi je sais que tout va bien avec Besnik. Je le connais depuis mes quatorze ans, je l'ai encore eu comme entraîneur — son cœur est au bon endroit".

Le retrouvera-t-il lors de son retour au club. Que ce soit sous ses ordres ou avec un autre entraîneur, Lukaku veut apporter sa pierre à l'édifice : "J'ai joué pour Manchester United, pour Chelsea, pour l'Inter, et maintenant pour le Napoli, je sais ce qu'il faut faire pour gagner. Et j'aimerais aussi le faire avec Anderlecht plus tard. J'ai vraiment hâte".

Lukaku est impatient de rejouer les déménageurs contre les défenses du championnat belge. Mais le joueur qu'il attend tout particulièrement d'affronter n'évolue pas dans l'arrière-garde. Il s'agit d'Hans Vanaken : "Je veux savoir ce que ça fait de jouer contre lui. Je trouve que c'est un joueur fantastique, nous nous entendons très bien. Je lui ai dit : 'si je reviens, c'est parti, mon ami' ", conclut-il en souriant. Du Romelu Lukaku dans le texte.