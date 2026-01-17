D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !
Photo: © photonews

Cinq rencontres de la 18e journée de D1 ACFF étaient au programme ce samedi soir, et elles ont tenu toutes leurs promesses.

La D1 ACFF était également de retour ce week-end. Cinq rencontres étaient au programme samedi soir, et le spectacle était au rendez-vous avec 24 buts inscrits sur l’ensemble des matchs.

Grâce à Grejohn Kyei, le SL16 FC prend un point contre Habay-la-Neuve

On le savait déjà pour Grejohn Kyei, mais la titularisation de Hakim Sahabo et Alexandro Calut avec le SL16 FC montre aussi le temps de jeu qu’ils pourraient obtenir avec le noyau A d’ici la fin de la saison. Les trois joueurs n’ont pas encore convaincu Vincent Euvrard et peuvent donc aider la deuxième équipe du Standard à se maintenir en D1 ACFF.

Kyei a confirmé son rôle, en inscrivant un doublé face à Habay-la-Neuve, le promu qui réalise une belle saison et occupe la quatrième place à mi-parcours. L’inévitable Antoine Mazure a inscrit les deux buts des visiteurs.

Les U23 de Charleroi et de l'Union partagent de manière spectaculaire

De retour de blessure, Massamba Sow était titulaire avec les Zebra Elites, qui ont vécu un scénario incroyable contre Meux. Yoan Djongambo Apo avait d’abord inscrit un doublé pour mettre Charleroi aux commandes, mais Corentin Marion et Bryan Sleeuwaert ont rétabli l’égalité pour Meux. Alors que Nathan Monkoy pensait offrir la victoire aux Charleroi, Gauthier Smal a égalisé quelques secondes plus tard. Score final : 3-3.

Autre partage spectaculaire, celui des U23 de l’Union contre Stockay. Avec Jordan Botaka titulaire, les jeunes unionistes ont tenu en échec Stockay (2-2), dans une rencontre qui n’a pas fait baisser la moyenne de buts de la journée.



Virton et Tubize laissent Mons prendre les commandes

Avec les nouvelles recrues Allan Tshimanga dans le onze de base et Zakaria Nadrani sur le banc, le RAEC Mons s’est facilement imposé face à l’Union Namur (4-0) et est la seule équipe à avoir réalisé une clean-sheet samedi soir.

Les Dragons prennent donc deux points d’avance en tête de la D1 ACFF, puisque Virton et Tubize-Braine se sont neutralisés (3-3) dans une autre rencontre spectaculaire. L’Excelsior reste à cinq points de la RUTB mais compte désormais sept longueurs de retard sur Mons.

Mons
Charleroi

