Quelle fin de match : Zulte renverse Genk, qui laisse filer ses concurrents pour le top 6

Les Limbourgeois avaient pourtant ouvert le score à un quart d'heure du terme, mais Zulte Waregem est parvenu à renverser la vapeur pour décrocher sa première victoire depuis trois mois. Un résultat qui fait les affaires des autres candidats au top 6.

C’était un duel important dans cette 21e journée de Jupiler Pro League entre Zulte Waregem et Genk. Aux portes de la zone rouge, l’Essevee avait l’occasion de réaliser un joli bond au classement en cas de victoire, tandis que les Limbourgeois devaient impérativement s’imposer pour mettre la pression sur les autres candidats au top 6.

Mais malgré cet objectif, l’équipe de Nicky Hayen est apparue bien apathique, surtout en première période. Genk a pourtant compté près de 60 % de possession de balle, sans pour autant se montrer réellement dangereux devant la cage de Brent Gabriel. Kostas Karetsas et Yira Sor ont bien tenté leur chance, mais de manière trop timide. Dans l’autre sens, Jeppe Erenbjerg s’est montré dangereux à une ou deux reprises, sans toutefois inquiéter la défense limbourgeoise.

Zulte renverse Genk et signe une belle opération

Encore moins convaincant après la pause, Genk est néanmoins parvenu à ouvrir le score à un quart d’heure du terme, presque contre le cours du jeu, en profitant d’une mauvaise relance de Wilguens Pauguin. Karetsas a récupéré le ballon avant de glisser à El Ouahdi, qui a servi le jeune Aaron Bibout. Pour sa toute première apparition en Jupiler Pro League, l’attaquant n’a pas tremblé et a trouvé le chemin des filets.

Dos au mur, Zulte Waregem a réagi immédiatement. Deux minutes plus tard, Marley Aké a remis les deux équipes à égalité, avant que Wilguens Pauguin, fautif sur l’ouverture du score, ne passe de zéro à héros. À l’aube du temps additionnel, le défenseur a offert à l’Essevee son premier succès en trois mois.



Un succès capital pour Zulte Waregem, qui grimpe provisoirement à la neuvième place du classement, à une seule longueur du Standard, sixième. De son côté, Genk pointe désormais au dixième rang et laisse l’opportunité aux autres prétendants au top 6 de prendre leurs distances.