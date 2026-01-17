Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

En manque de temps de jeu à Rio Ave, Julien Lomboto pourrait rejoindre la Jupiler Pro League en fin de saison. La RAAL La Louvière a déjà formulé une première offre, tandis que le Sporting d'Anderlecht suit également le dossier.

N'ayant pas les mêmes moyens que ses concurrents, la RAAL La Louvière se tourne en grande partie vers des joueurs à moindre coût pour construire ses mercatos.

C'était déjà le cas durant l'été, et cela se confirme cet hiver où, selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste pour le quotidien français L'Équipe, les Loups s'intéresseraient de près au profil de Julien Lomboto.

La RAAL à la lutte avec Anderlecht pour Julien Lomboto

Défenseur central français de 23 ans, le joueur formé à Amiens manque de temps de jeu au Portugal, où il n'a pris part qu'à quatre rencontres de Liga Portugal depuis le début de la saison.

Toujours selon la même source, La Louvière aurait formulé une offre dans l'optique de le recruter librement à l'été prochain. Le promu n'est toutefois pas la seule écurie belge attentive au dossier.



Le Sporting d'Anderlecht suivrait également la situation de Julien Lomboto, même si les Mauves n'ont, de leur côté, encore formulé aucune offre concrète. Wait & see, donc, pour Julien Lomboto, évalué à 400.000 € sur le site de référence Transfermarkt.