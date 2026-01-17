Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

Le Nigéria de Raphael Onyedika a remporté la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant face à l'Égypte aux tirs au but. Le joueur du Club de Bruges a disputé l'intégralité de la rencontre.

Battus en demi-finale, respectivement par le Sénégal et le Maroc, l’Égypte et le Nigéria s’affrontaient lors de la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ce samedi soir.

Cette rencontre entre deux géants du football africain s’est terminée sur un score de parité : 0-0, malgré une légère domination des Super Eagles, notamment en seconde période.

Raphael Onyedika et Tochukwu Nnadi médaillés de bronze à la CAN

Titulaire, comme à pratiquement chaque rencontre dans cette Coupe d’Afrique des Nations, Raphael Onyedika n’a pas eu besoin de participer à la séance de tirs au but.

Le Nigéria s’est imposé 4-2, alors que Mohamed Salah et Omar Marmoush ont tous les deux manqué leur tir au but pour l’Égypte. C’est Ademola Lookman qui a converti le penalty décisif pour le Nigéria.



Ayant joué un rôle important dans la compétition, Raphael Onyedika quitte donc le Maroc avec une médaille de bronze. C’est aussi le cas de Tochukwu Nnadi, de Zulte Waregem, qui n’a joué que 15 minutes dans cette compétition.