Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

Romelu Lukaku a donné sa première interview commune avec Marc Coucke dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Et elle fera du bruit.

On le sait : à moyen terme, le RSC Anderlecht veut frapper très fort et ramener Romelu Lukaku "à la maison". Après sa nomination au poste de président, Michael Verschueren avait tempéré les attentes des supporters, et certains commençaient à se dire que si Lukaku revenait, ce serait dans un rôle en dehors des terrains, au sein de la direction.

Mais ce samedi, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, Romelu a donné sa première interview commune avec Marc Coucke, propriétaire du RSCA. Et il y a lancé deux bombes, qui concernent les Diables Rouges et Anderlecht.

Lukaku veut continuer après la Coupe du Monde 

La première fera pousser un soupir de soulagement aux supporters belges. Alors que les spéculations allaient bon train concernant une retraite après la Coupe du Monde 2026, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection a affirmé qu'il souhaitait continuer au-delà de juillet prochain avec les Diables Rouges.

"Je serai rétabli pour la Coupe du Monde, sans aucun doute. Et mon objectif est de jouer encore un grand tournoi après ça avec les Diables Rouges", affirme Lukaku, qui devrait retrouver les terrains dans les semaines à venir avec le Napoli

Mais c'est la phrase suivante qui va faire exploser de joie les supporters du Sporting d'Anderlecht. En effet, Romelu Lukaku poursuit : "Ce prochain tournoi, je veux le jouer en tant que joueur d'Anderlecht". Un message clair : l'ancien attaquant des Mauves, formé à Neerpede, compte toujours revenir au bercail... et assez vite. 

Car après 2026, le prochain grand tournoi sera l'Euro 2028 ; un retour de Lukaku à Anderlecht devra donc se faire lors de la saison 2027-2028 au plus tard pour que ce dernier rêve international se réalise pour l'homme aux 89 buts avec la Belgique. Lukaku sera libre en juin 2027, et n'aura "que" 34 ans. Ca se précise... 

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

