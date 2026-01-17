Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Olsen - Sikan - Sadick Aliu - Romero

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Olsen - Sikan - Sadick Aliu - Romero

Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Il est fort probable que Mujaid Sadick quitte le KRC Genk lors du mercato hivernal. Le Paris FC étudie la possibilité de le signer. (Lire la suite)

C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

Zaïd Romero n'avait disputé qu'un match de Jupiler Pro League jusqu'ici cette saison. Et il n'en disputera plus : le défenseur argentin est prêté à Getafe. (Lire la suite)

Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Selon la presse turque, le RSC Anderlecht aurait fait une offre pour Danylo Sikan, un attaquant ukrainien évoluant à Trabzonspor. (Lire la suite)

C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

L'ancien ailier du Club de Bruges, Andreas Skov Olsen, quitte Wolfsbourg. Il a signé aux Glasgow Rangers. (Lire la suite)