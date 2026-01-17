Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

Les RSCA Futures jouent en ce moment contre les U23 de La Gantoise. Avec un certain Mats Rits dans le onze de base.

Les mois passent, et Anderlecht n'a pas encore trouvé de solution pour Mats Rits. Le milieu de terrain n'a jamais causé aucun problème mais n'est plus dans les plans du club. Nathan De Cat et Nathan Saliba ont rapidement saisir leur chance dans l'entrejeu, avec Enric Llansana comme plan B.

Rits a ainsi été invité à s'entraîner avec les RSCA Futures. Mais sans jouer avec eux pour autant : sa dernière apparition en match officiel remontait aux derniers Playoffs.

"Remontait", car l'ancien du Club de Bruges est cette fois bien de la partie pour ce match de reprise des RSCA Futures face aux U23 de La Gantoise. Du haut de ses 32 ans, il découvre ainsi la D1B pour la première fois de sa carrière.

En fin de contrat dans six mois

Une première avant tout pensée pour lui permettre de retrouver un peu de rythme en vue d'un transfert ? C'est sans doute l'idée, Anderlecht avait déjà tenté de lui trouver une porte de sortie l'été dernier. Comme lui, Majeed Ashimeru était redescendu prêter main forte aux jeunes du Sporting en première partie de saison.





Si rien ne bouge, Mats Rits partira gratuitement au mois de juin, à l'issue de son contrat. Anderlecht avait déboursé deux millions pour aller le chercher au Club de Bruges en juillet 2023.