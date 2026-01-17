Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

Konstantinos Karetsas et Christos Tzolis faisaient partie des favoris pour un éventuel trophée dimanche dernier au gala du Soulier d'Or. Ils sont repartis les mains vides.

Kos Karetsas a appris à connaître Christos Tzolis en équipe nationale grecque, où les deux hommes sont désormais titulaires importants. Le Brugeois était naturellement déçu de ne pas avoir été sacré Soulier d'Or dimanche dernier.

"Je lui ai envoyé un message, oui. Il était assez logiquement déçu, car sur l'année entière, Tzolis méritait de gagner le trophée selon moi", estime Karetsas dans Het Belang Van Limburg.

Karetsas ne pensait pas au trophée d'Espoir de l'année

Le jeune genkois, lui, n'a pas remporté le trophée d'Espoir de l'année, qui est revenu à Nathan De Cat. "Surpris ? Non, ça ne me touche pas vraiment. Je suis même content pour Nathan", assure Konstantinos Karetsas.

L'international grec a fait connaissance récemment avec Nicky Hayen, devenu entraîneur du KRC Genk. "Je ne veux pas comparer avec Thorsten Fink, c'est peu utile. Mais c'est un coach qui travaille sur les détails et a des exigences élevées", se réjouit Karetsas.

Lire aussi… Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel›

"L'objectif reste le top 4. La pression, tu la ressens toujours à Genk et il faut savoir la gérer. Ca doit être une motivation plutôt qu'un obstacle", conclut-il.