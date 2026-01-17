Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Konstantinos Karetsas et Christos Tzolis faisaient partie des favoris pour un éventuel trophée dimanche dernier au gala du Soulier d'Or. Ils sont repartis les mains vides.

Kos Karetsas a appris à connaître Christos Tzolis en équipe nationale grecque, où les deux hommes sont désormais titulaires importants. Le Brugeois était naturellement déçu de ne pas avoir été sacré Soulier d'Or dimanche dernier.

"Je lui ai envoyé un message, oui. Il était assez logiquement déçu, car sur l'année entière, Tzolis méritait de gagner le trophée selon moi", estime Karetsas dans Het Belang Van Limburg. 

Karetsas ne pensait pas au trophée d'Espoir de l'année 

Le jeune genkois, lui, n'a pas remporté le trophée d'Espoir de l'année, qui est revenu à Nathan De Cat. "Surpris ? Non, ça ne me touche pas vraiment. Je suis même content pour Nathan", assure Konstantinos Karetsas

L'international grec a fait connaissance récemment avec Nicky Hayen, devenu entraîneur du KRC Genk. "Je ne veux pas comparer avec Thorsten Fink, c'est peu utile. Mais c'est un coach qui travaille sur les détails et a des exigences élevées", se réjouit Karetsas. 

Lire aussi… Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel
"L'objectif reste le top 4. La pression, tu la ressens toujours à Genk et il faut savoir la gérer. Ca doit être une motivation plutôt qu'un obstacle", conclut-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Zulte Waregem - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
La Gantoise
Konstantinos Karetsas
Christos Tzolis
Nathan De Cat

Plus de news

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

13:20
C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

13:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Sadick Aliu - Romero - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Sadick Aliu - Romero - Sikan

12:20
Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

12:20
"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

11:30
1
🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

09:00
2
Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

10:30
Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

12:40
C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

11:00
Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

12:00
"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

08:00
1
C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

10:00
Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

09:30
"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

07:20
Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

08:30
Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

23:00
Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

22:45
🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

23:00
Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

07:00
Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

22:03
Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

21:40
Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

22:31
Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28
Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard" Interview

Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

20:40
"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

21:00
2
Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

21:30
3
Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

20:20
En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

19:00
L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

20:00
"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

19:42
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

18:40
Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

18:20
Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 20:45 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved