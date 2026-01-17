🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

Joel Ordoñez devait-il être exclu ? Du côté de Bruges, on estime que non. La phase rappelle celle qui avait valu un carton jaune à Marco Kana la veille.

On peut le dire sans trop se mouiller : si Joel Ordoñez n'est pas exclu ce vendredi soir, la RAAL n'aurait jamais été l'emporter sur le terrain du Club de Bruges. Les Blauw & Zwart ont vécu une deuxième période cauchemardesque, prenant trois buts et s'inclinant face à des Loups conscients qu'ils avaient un coup à jouer.

Mais l'exclusion de l'Equatorien était-elle justifiée ? Elle n'avait en tout cas pas été décidée en direct par Mr Bourdeaud'hui, qui a été appelé par le VAR avant de prendre sa décision. Si une carte rouge est justifiable, certains estiment qu'il ne s'agissait pas d'une "erreur claire" de l'arbitre, et donc que la vidéo-assistance, gérée par Quentin Pirard, n'aurait pas dû intervenir.

🖥️ | La VAR appelle l’arbitre pour exclure Joel Ordóñez. Une bonne décision selon vous ? 🤔🟥 #CLURAL pic.twitter.com/irNnvmPyyG — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 16, 2026

Quentin Pirard au VAR pour Anderlecht et Bruges

C'est d'autant plus surprenant que la veille, en Coupe de Belgique, une phase similaire a vu l'arbitre assistant réagir différemment. Marco Kana a stoppé, semblait-il fautivement, son adversaire en position de dernier homme.

Mr Laforge ne lui a donné qu'un carton jaune... et la VAR n'est pas intervenue. Fait marquant : c'était déjà Quentin Pirard qui était en charge de la vidéo-assistance. Ce dernier a donc pris deux décisions différentes pour des phases assez comparables.



Tout le monde ou presque s'accordait à dire que Marco Kana méritait d'être exclu jeudi face à La Gantoise. Des commentaires qui ont peut-être conduit Mr Pirard à se comporter différemment le lendemain... alors que l'intervention de la VAR était moins nécessaire dans le cas d'Ordoñez.