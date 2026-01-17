Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel
Photo: © photonews

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique ont provoqué pas mal de polémiques arbitrales. Jonathan Lardot reconnaît plusieurs décisions difficiles à défendre.

Dans le match entre Charleroi et le Club de Bruges, la phase sensible est le carton rouge de Shandre Campbell...ou plutôt l'attitude détestable de Christos Tzolis. Le Grec a poussé l'arbitre de la rencontre et a fait mine de vouloir lui retirer la carte rouge des mains.

Dans Under Review, Jonathan Lardot a très peu apprécié la séquence : “C'est irrespectueux. Si des enfants regardent... le message que tu envoies est qu'agir ainsi n'est pas synonyme d'exclusion. Or, c'est précisément ce que nous voulons éviter. J'aurais préféré voir un carton rouge".

Au micro de DAZN, le boss du département arbitral belge est également revenu sur la réaction du capitaine brugeois :  “La manière dont Hans Vanaken s'est rué sur l'arbitre n'était pas respectueuse. Il était plein de frustration et devait l'exprimer. Là aussi, cela aurait été un fort signal de lui brandir une carte jaune. Si nous voulons être respectés, nous devons oser prendre des décisions plus strictes".

Tzolis et Kana s'en sortent bien

Le match entre Anderlecht et Gand a également été tendu, notamment lorsque Marco Kana n'a reçu qu'une carte jaune après avoir déséquilibré Michal Skoras en tant que dernier homme. Lardot ne veut pas entendre parler du fait que Colin Coosemans arriverait sans doute au ballon avant le Polonais : “J'attendais un carton rouge, et sinon certainement une intervention du VAR. En visionnant les images au ralenti, la distance entre le joueur et le ballon était plus courte que celle entre le gardien et le ballon. La probabilité que Skoras ait le ballon était élevée. Pour nous, c'est toujours un carton rouge".

Et puis, il y a eu cette égalisation gantoise annulée dans le temps additionnel pour une main de Max Dean au moment de sa remise à Leandro Lopes. Jonathan Lardot juge l'intervention du VAR justifiée. “La main de Dean était évidente. Il y a un contact avec Colin Coosemans, mais rien qui justifie un penalty.”

