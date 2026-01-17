🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

Al-Shabab a enfin renoué avec la victoire en Saudi Pro League. Yannick Carrasco est loin d'y être étranger.

12 matchs sans victoire : avant de se refaire une santé contre le club de Neom, Al-Shabab vivait une série noire, englué en fond de tableau. Pourtant, Yannick Carrasco y met du sien cette saison : le Diable Rouge en était à 5 buts en 12 matchs disputés.

Lors de cette victoire tant attendue contre Neom, il s'est à nouveau illustré. Brassard de capitaine autour du bras, il a commencé en force, avec un bon débordement dans le rectangle pour offrir le 1-0 à Hammam Al-Hammami après quatre minutes.

2 buts et 1 assist pour Carrasco

Emmené par Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma, Neom a renversé la vapeur pour mener 1-2. Yannick Carrasco a alors pris les choses main en deuxième mi-temps. Quatre minutes après avoir égalisé sur penalty, il a fait pencher la balance en faveur des siens d'une conclusion clinique en reconversion.

Al-Shabab s'est ainsi imposé 3-2. Un soulagement avant d'affronter l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Kinsgley Coman, Joao Felix ou encore Sadio Mané. Trois points également synonyme de sortie de la zone rouge.





Pour se sortir de cette première partie de saison cauchmardesque, l'équipe compte plus que jamais sur son Bruxellois de service. Mais dans les hautes sphères du club, les économies à réaliser pourraient pousser les dirigeants à pousser Carrasco vers un retour en Europe.