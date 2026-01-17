Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Il est fort probable que Mujaid Sadick quitte le KRC Genk lors du mercato hivernal. Le Paris FC serait très intéressé par son profil.

Selon Le Parisien, le Paris FC s'intéresserait de très près au défenseur central du KRC Genk Mujaid Sadick. L'Espagnol d'origine nigériane dispose d'une clause libératoire dans son contrat fixée à huit millions d'euros.

Le club parisien, malgré une belle stabilité défensive récente, continue de chercher un défenseur central supplémentaire. Les pistes menant auparavant à Issa Diop et Felix Uduokha ont été écartées, ce qui fait que Sadick est désormais la piste la plus sérieuse, selon le journal.

Sadick vers Paris ?

Pour Genk, ce serait une grosse perte sportive car Sadick s'est imposé comme un pilier de la défense limbourgeoise depuis sa signature en 2021 en provenance du Deportivo La Corogne. Cette saison encore, Mujaïd Sadick est un titulaire important avec 28 matchs joués.

D'autres clubs, dont l'Olympique Lyonnais, avaient déjà manifesté leur intérêt pour le défenseur, sans succès. Sadick est actuellement évalué à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, soit une valeur correspondant à sa clause libératoire.



S'il quitte Genk, Mujaid Sadick aura disputé près de 150 matchs pour les Limbourgeois depuis sa signature.