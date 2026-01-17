Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

Ces dernières 24 heures, Anderecht a bien progressé dans le dossier Danylo Sikan. L'attaquant ukrainien est de plus en plus proche d'un transfert au Lotto Park.

L'été dernier, Anderlecht se cherchait déjà un nouvel attaquant : le départ de Kasper Dolberg à l'Ajax a laissé un vide considérable en pointe. Comme redouté, Luis Vazquez n'a pas été en mesure de le combler.

Les Mauves avaient recruté Adriano Bertaccini dans la même fenêtre de transfert, mais son profil n'est pas celui d'un pure numéro neuf. Mihajlo Cvetković et Keisuke Goto s'en rapprochent, mais le premier cité doit encore étoffer son registre, tandis que le second a été envoyer en prêt à Saint-Trond pour s'aguerrir.

Anderlecht n'a pas réussi à attirer d'attaquant supplémentaire à la fin du mercato estival mais semble mieux parti en vue de la deuxième partie de saison. Ce matin, nous vous parlions de l'intérêt de la direction pour Danylo Sikan, un attaquant ukrainien de 24 ans.

Les négociations avancent vite

La situation se précise : cette après-midi, Fabrizio Romano rapporte qu'Anderlecht est proche d'un accord avec Trabzonspor pour le transfert de son joueur. Si cela se confirme, le Sporting débourserait environ 3,5 millions dans l'opération.

Les Turcs avaient déboursé près du double pour l'attirer en provenance du Shkahtar Donetsk il y a un an. Mais son adaptation difficile (une seule titularisation dans le championnat turc cette saison) a fait baisser sa valeur.