Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

Sans poste depuis juin dernier et son licenciement de Leicester City, Ruud Van Nistelrooy a retrouvé un poste. Il a réintégré le staff des Pays-Bas.

Son nom avait entre temps circulé en Belgique : Ruud Van Nistelrooy (49 ans) était libre depuis juin dernier et la fin de son aventure à Leicester City, et il avait par moments été cité comme un candidat potentiel pour devenir entraîneur notamment de l'Antwerp. Par le passé, c'était à Anderlecht qu'on l'avait brièvement cité.

Mais Van Nistelrooy n'avait pas débarqué chez nous, pas plus qu'il n'était retourné en Eredivisie (où il a connu de beaux succès à la tête du PSV Eindhoven). L'ancien attaquant légendaire de Manchester United, qu'il a également coaché à titre intérimaire en 2024, restait sans poste.

Ruud Van Nistelrooy de retour aux Pays-Bas

Il va finalement faire son retour au sein du staff des Pays-Bas, a annoncé la fédération néerlandaise de football. Van Nistelrooy a été nommé au poste d'entraîneur adjoint de Ronald Koeman, sélectionneur des Oranje.

Un rôle que l'ex-attaquant avait déjà assumé à deux reprises, d'abord de 2014 à 2016 sous Guus Hiddink et Danny Blind, puis en 2020-2021 sous Frank De Boer.



La Coupe du Monde 2026 sera donc le deuxième grand tournoi de Van Nistelrooy au sein du staff néerlandais après l'Euro 2016, lui qui était arrivé juste après la Coupe du Monde 2014. En tant que joueur, le buteur aux 35 réalisations en 70 sélections a participé à deux Euros (2004, 2008) et une Coupe du Monde (2006).