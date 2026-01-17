Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime
Zeno Van den Bosch s'est rendu cette semaine à Berlin pour y passer des tests médicaux. Non pas pour un départ dès cet hiver, mais l'été prochain.

Drôle de situation à l'Antwerp : après la qualification en Coupe, Zeno Van den Bosch a été autorisé à se rendre en Allemagne pour y passer des tests médicaux avec l'Union Berlin. Mais pas en vue d'un transfert hivernal. 

L'idée semble en effet un départ gratuit dans 6 mois pour le défenseur de 22 ans. Ca ne plaît pas à l'Antwerp, qui va y perdre beaucoup d'argent (Van den Bosch est estimé à 8 millions d'euros par Transfermarkt). 

Joseph Oostin reste serein 

Joseph Oosting subit la situation, mais le coach néerlandais n'avait pas grand chose à en dire cette semaine en conférence de presse. Même s'il sait qu'un départ de Van den Bosch sera une grosse perte pour le Great Old.

"Zeno est tout simplement un joueur clé. L'un des meilleurs défenseurs centraux de Belgique - c'est mon avis Et tant qu'il n'y a rien d'officiel, que dois-je en dire ? Nous préparons le match contre Dender, avec Zeno. Il est disponible et va jouer", a déclaré Oosting à la Gazet van Antwerpen.


Est-ce que cette situation aura une influence sur son temps de jeu après le mercato ? "Ce genre de questions, il vaut mieux les poser à Marc Overmars. Il est notre directeur sportif. Je vais m'occuper de notre match du surlendemain. Je préfère que cela reste dans le vestiaire", a conclu l'entraîneur de l'Antwerp.

