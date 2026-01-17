Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Selon la presse turque, le RSC Anderlecht aurait fait une offre pour Danylo Sikan, un attaquant ukrainien évoluant à Trabzonspor.

On sait que le RSC Anderlecht a deux grands objectifs cet hiver dans le registre des transferts entrants : un défenseur central et un attaquant. Besnik Hasi ne s'attend pas à voir arriver son nouveau n°9 avant la fin du mercato... mais nous sommes déjà le 17 janvier, et le temps pressera vite.

La presse turque évoque en tout cas un intérêt du Sporting pour un joueur de Trabzonspor : l'attaquant ukrainien Danylo Sikan (24 ans). Selon TRT Sport, le RSCA aurait fait une offre de 4 millions d'euros, tandis que Trabzonspor réclamerait 4,5 millions d'euros et 20% d'une éventuelle revente.

Un international ukrainien passé par le Shakhtar

Sikan est arrivé en janvier 2025 en Turquie, et a inscrit 7 buts en 34 matchs. C'est surtout au pays, avec le Shakhtar Donetsk, qu'il s'est signalé avec 114 matchs et 31 buts, ainsi que 7 sélections pour l'équipe nationale d'Ukraine.

Un autre média turc, Haberzon, mentionne un intérêt d'Al-Jazira pour l'attaquant ukrainien. L'entraîneur du club émirati, Marino Pusic, a bien connu Sikan au Shakhtar Donetsk et l'aurait contacté afin de le convaincre.

Difficile de juger de la véracité de la rumeur envoyant l'Ukrainien au Lotto Park à ce stade. Soulignons cependant que Yari Verschaeren a récemment été envoyé à Trabzonspor par plusieurs rumeurs : les contacts seront-ils dès lors facilités entre les deux clubs ?