Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

L'été dernier, le Standard a pensé à Mathis Servais. Mais le milieu de terrain a finalement signé à Malines.

Après sa bonne saison à Beveren, Mathis Servais avait l'embarras du choix. C'est finalement le transfert de Rob Schoofs de Malines vers l'Union Saint-Gilloise qui lui a ouvert les portes du KV. Il s'en souvient comme si c'était hier.

"J’étais dans l’avion avec les Diablotins U21 vers la Géorgie quand Rob Schoofs a signé à l’Union, et quand j’ai rallumé mon téléphone, j’avais 30 appels en absence de mon père et de mon agent. J’ai tout de suite compris car j’avais déjà eu des contacts avec Malines en début de mercato", explique-t-il à la RTBF.

Bien dans ses baskets à Malines

Le Standard était également une possibilité...vite refermée : "Il y a aussi eu de l’intérêt, mais rien de concret". Les Rouches ont finalement fait aboutir d'autres pistes, optant pour l'expérience de Casper Nielsen et Marco Ilaimaharitra.

Aucun regret pour Servais, qui se sent comme un poisson dans l'eau à Malines : "C'est un club historique, très familial avec ses beaux supporters. Dans les bons et les mauvais moments, ils sont toujours derrière nous. Le projet était super intéressant pour moi, et mes premières conversations avec Fred Vanderbiest m’ont tout de suite convaincu".



"Il m'a fait comprendre que j'allais être un pion important de l'équipe. Vanderbiest est très proche de son groupe : on a l’impression de parler à un pote, on se sent vraiment libre de s'exprimer. De tous les coaches que j’ai eus, c’est vraiment le plus ouvert", conclut Servais.