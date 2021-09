Youssoufa Moukoko écrit encore l'histoire en U21 avec l'Allemagne

Youssoufa Moukoko n'en finit plus de battre des records de précocité. Le jeune attaquant du Borussia Dortmund a marqué en U21 avec l'Allemagne.

L'Allemagne U21 l'a emporté aisément (0-6) à Saint-Marin jeudi dernier et Youssoufa Moukoko (16 ans) a fait ses débuts, en tant que titulaire, avec la jeune Mannschaft. Le jeune attaquant du Borussia Dortmund est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire des Espoirs allemands, et est au passage devenu le plus jeune buteur : Moukoko s'est offert un doublé.

La sensation du Borussia enchaîne les records de précocité : plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga et de la Ligue des Champions à 16 ans et un jour, puis 16 ans et 18 joueurs, il est également devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat allemand en décembre dernier.