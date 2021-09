Le président du FC Barcelone va suivre de très près ce que fait Ronald Koeman avec deux joueurs

Joan Laporta apprécie beaucoup les deux joueurs, indésirables aux yeux de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Joan Laporta va suivre de très près ce que fait Ronald Koeman avec Riqui Puig et Samuel Umtiti, comme l'indique Marca. Le président du FC Barcelone espère que le milieu de terrain et le défenseur auront plus d'importance dans la rotation cette saison. L'entraîneur du club blaugrana n'apprécie pas spécialement le joueur espagnol tandis que le Français n'est pas au niveau pour être titulaire au Barça selon lui.

Mais le président du club catalan pense que Puig est un joueur clé pour l'avenir, et qu'il incarne totalement le style Barça. Quant à Umtiti, il apprécie beaucoup les efforts faits dans le cadre de sa récupération, et il a été séduit lors de la réunion qu'ont eu les deux hommes. Koeman va devoir faire de la place à des joueurs sur lesquels il ne comptait pas...