Officiel : Franck Ribéry reste en Serie A

De retour en Serie A après vingt-deux ans d'absence au plus haut niveau, le promu italien vient de réaliser le plus gros transfert de l'histoire du club en attirant le Français dans ses filets.

Franck Ribéry rejoint Salernitana. Libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er juillet dernier et son départ de la Fiorentina, l'attaquant international français (81 sélections, 16 buts) a donc fait le choix de rejoindre le promu italien dirtigé par Fabrizio Castori. Kaiser Franck s'est engagé pour une saison avec une possible année supplémentaire en option (automatiquement levée en cas de maintien selon la presse italienne) et devrait toucher un salaire net de 1,5 millions d'euros.

L'ancien Bavarois (425 matchs, 124 buts et 182 passes décisives sous le maillot du Bayern Munich) voulait rester en Italie où il se sent bien avec sa famille et a donc choisit la Salernitana où il a accepté de baisser de moitié son salaire perçu avec la Viola. Il aura la lourde tâche de porter l'équipe pointant actuellement à la 18ème place du classement après deux défaites face à Bologne (2-3) et l'AS Roma (0-4).