🎥 Sergio Agüero en a ras-le-bol de la rumeur Kylian Mbappé

En Espagne, il n'y a pas un jour sans que le nom de Kylian Mbappé ne soit évoqué du côté de Madrid depuis plusieurs mois.

Sergio Agüero était invité à une diffusion en direct sur Twitch du célèbre streameur Ibai Llanos, connu pour être proche de plusieurs joueurs du championnat espagnol. Celui-ci a demandé à l'international argentin (101 sélections, 41 buts) ce qu'il a pensé de l'échec du transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid cet été. Et le Kun a avoué en avoir assez d'entendre le nom du natif de Bondy à outrance.

"Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid...", s'est agacé l'Argentin. "Tu veux que je te dise quoi? De ne pas le signer ?", lui demande alors le streameur. "Non mais c'est tous les jours! 'Mbappé! Mbappé! Mbappé!' Toute la journée! [...] Il est venu ? Non. Voilà", a répondu en rigolant l'ancien buteur de Manchester City.