Koen Casteels veut oublier son faux départ : "J'espère pouvoir vivre de beaux moments"

Après une première très frustrante, Koen Casteels démarrera ce mercredi contre la Biélorussie. Le portier de Wolfsbourg était présent en conférence de presse à Kazan.

Koen Casteels (29 ans) a jusqu'ici été maudit dès qu'il s'approchait de la vareuse des Diables : blessé lors du Mondial 2014, non-repris en 2018, il a ensuite ... manqué l'Euro 2020, opéré d'une blessure qui traînait. "Je me sens enfin bien, sans aucune douleur, et c'est le plus important", se réjouit-il ce mardi à Kazan. "Je vais pouvoir obtenir une seconde cap, ça fait plaisir".

Les absences de Mignolet, n°2 habituel, et le retour de Courtois à Madrid offrent sa chance à Casteels dans ce match. "Ce n'est pas une surprise au vu du retour de Thibaut et de l'absence de Simon", concède le portier de Wolfsbourg. Après une première ratée, lors de laquelle il était sorti blessé, Casteels va donc obtenir une seconde chance.

J'ai droit à de la reconnaissance en Allemagne, ça me suffit

"C'est vrai que j'ai vécu des moments délicats en sélection, des déceptions, mais je suis là depuis longtemps, je travaille. Jouer ou ne pas jouer, je n'ai pas de poids sur cette décision", relativise Koen Casteels. "Je viens toujours avec plaisir ici, et j'espère vivre de meilleurs moments à l'avenir en sélection".

Aux yeux du public, Casteels est peut-être le moins connu des gardiens de la sélection, n'ayant pas joué en Belgique et n'étant pas le plus visible en Allemagne. Il manque également d'opportunités de temps de jeu. "Notre problème, c'est que nous approchons tous la trentaine (rires). Moi, je me contente de faire mon job en Bundesliga et rester constant, les autres le sont aussi. La reconnaissance, je l'ai en Allemagne, ça me rend heureux", évacue-t-il.