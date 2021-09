Martinez relativise les conditions : "J'ai un groupe très frais"

À Kazan, Roberto Martinez est apparu très détendu malgré un long voyage et de nombreuses absences.

Après un trajet éprouvant jusqu'à Kazan via Moscou, Roberto Martinez était enfin au Central Stadium pour évoquer le Biélorussie-Belgique de demain, un match qui se déroule dans des circonstances particulières ... et avec de nombreux absents. "On savait qu'avec trois matchs si resserrés, ce ne serait pas facile, que ceux qui jouaient les deux premiers matchs manqueraient peut-être le troisième", relativise le sélectionneur.

"Je peux dire que demain, nous aurons une équipe fraîche. Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren nous ont rejoints, ils seront impliqués", révèle Martinez. "Quant aux joueurs qui ont déjà joué les deux matchs précédents, c'est au cas par cas. Toby Alderweireld a besoin de rythme, il est en présaison", détaille-t-il ensuite. "Denayer, Vanaken et Hazard joueront, mais pas 90 minutes. Concernant Hazard, il est notre capitaine, sa présence est importante".

Witsel, Carrasco et Courtois préservés

Plus tôt, l'Union Belge avait annoncé les retours en club de Witsel, Carrasco et Courtois, que Roberto Martinez commente : "Ce sont là aussi des cas différents. Axel Witsel revient d'une lourde blessure et n'a joué presque que comme défenseur central à Dortmund, un poste où il court moins", souligne-t-il. "Courtois aurait pu être fit, mais ce n'était pas utile. C'est l'occasion de voir Koen Casteels".

Malgré la pelouse qu'on annonce compliquée, Martinez a donc le sourire. "Nous y avons jeté un oeil et c'est positif, les racines sont juste un peu mauvaises mais ça arrive. Nous allons profiter de l'entraînement pour prendre nos marques. Kazan est un bon souvenir pour le football belge, c'est agréable d'être de retour ici".