Le PSG va encore tenter de prolonger Mbappé avec cette offre démentielle

Est-ce qu'il voudra prolonger pour rester dans le projet parisien?

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé (22 ans) refuse toujours de prolonger. Pour tenter de le faire changer d’avis, le club de la capitale pourrait revenir avec une offre très alléchante dès le mois d’octobre, affirme Marca.

En plus du projet sportif avec Neymar et Lionel Messi, les dirigeants parisiens souhaitent soutenir leur attaquant dans de nombreux projets sociaux dans la ville de Paris. Sans surprise, ils comptent lui proposer un nouveau bail, de deux années supplémentaires cette fois-ci, avec un salaire annuel à plus de 45 millions d'euros net.

Suffisant pour le pousser à mettre entre parenthèses son rêve de rejoindre le Real Madrid ?