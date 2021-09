Visé ne cache pas ses ambitions : "Nous voulons jouer les premiers rôles"

La Nationale 1 reprend ses droits ce week-end et Visé débute son nouvel exercice en recevant Dessel dimanche à 15H.

Visé est prêt pour ce nouvel exercice et a hâte de reprendre. "Nous n'avons disputé que deux rencontres la saison dernière. Notre préparation s'est bien déroulée et nos joueurs ont eu et gardé une certaine discipline d'entraînement. Nous avons disputé une bonne rencontre lors du cinquième tour de Coupe de Belgique contre le RWDM. Mais nous avons malheureusement perdu (1-0) même si Visé aurait pu revendiquer au minimum le partage, mais c'est de bon augure pour la suite et le début de championnat", nous confie Guy Thiry.

Le président des Oies ne cache pas ses ambitions. "Nous avons demandé de nouveau la licence pour la D1B et nous avons une équipe qui pourra jouer le titre avec les huit nouvelles recrues arrivées lors de ce mercato. Y parvenir, c'est autre chose, mais nous voulons jouer les premiers rôles. Une année très difficile car il n'y aura qu'un montant cette saison alors qu'il y en aura trois l'année d'après. Mais nous désirons tout de même jouer cette première place. Débutons par une victoire ce dimanche contre Dessel pour bien entamer la nouvelle saison", souligne l'homme fort de l'URSL avant d'évoquer l'une des nouveautés.

"Nous allons retransmettre les matchs de l'équipe première en direct sur notre plateforme afin que tout le monde puisse y avoir accès (il faudra débourser 5 euros), que ce soit les supporters visétois ou adverses. Quatre caméras comme en D1B et un commentateur présent durant l'entierté de la rencontre", a conclu Guy Thiry.