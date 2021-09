Les Mauves en sélection : un retour entre frustration et bol d'air

Anderlecht a récupéré ses internationaux pour préparer la rencontre face au KV Malines. Au-delà de leur forme physique, dans quel état d'esprit reviennent-ils ?

Yari Verschaeren a vu Kazan ... c'est déjà ça

Yari Verschaeren navigue récemment entre l'équipe U21, où il est titulaire indiscutable, et l'équipe A, où Roberto Martinez lui a longtemps accordé son soutien malgré des passes difficiles en club. Au vu des nombreuses absences pour le déplacement à Kazan, "The Kid" a été rappelé ... sans jouer, pas même une minute, face à la Biélorussie.

Après avoir été laissé sur le banc à Genk et n'avoir débuté aucun des deux matchs très importants contre Vitesse Arnhem, nul doute que Verschaeren aurait accueilli avec un grand sourire un peu de temps de jeu chez les Diables. Il aura finalement fait le long déplacement jusqu'au Tatarstan pour rien, après s'être déjà rendu en Turquie pour le match des U21 (où il était titulaire). De quoi s'offrir un bol d'air au contact de l'équipe A, après avoir manqué l'Euro, ou revenir frustré en club ? L'avenir nous le dira.

Murillo invaincu et inamovible

Si Kompany soulignait que le jetlag serait à prendre en compte dans le cas d'Amir Murillo, déjà de retour à Bruxelles, le Panaméen revient à coup sûr avec le sourire : titulaire à trois reprises, il ne s'est pas incliné avec le Panama, malgré la réception d'un sacré morceau à savoir le Mexique (1-1). Les Canaleros iront même écraser la Jamaïque (de ... Kemar Lawrence et Kemar Roofe) chez elle (0-3). Un joli 5/9 pour lancer les qualifications au Mondial 2022, qui place le Panama à la 4e place (barragistes) à ce stade.

Un nouveau statut pour Josh Cullen, mais ...

Depuis son passage à Anderlecht, Josh Cullen est devenu un pilier de l'équipe d'Irlande : déjà titulaire lors des amicaux de juin dernier, il a confirmé lors de cette trêve internationale, débutant les trois rencontres qualificatives. Malheureusement pour lui, les résultats n'auront pas été au rendez-vous. L'Irlande est presque mathématiquement éliminée de la course au Mondial.

La plus grande frustration, c'est cette défaite face au Portugal de Cristiano Ronaldo : jusqu'à la 89e minute, l'Eire menait au score et croyait tenir l'exploit à Lisbonne. Mais CR7 a surgi et s'est offert un doublé le faisant entrer (un peu plus) dans la légende, laissant Cullen et ses équipiers abattus. ll faudra ensuite arracher le nul face à l'Azerbaïdjan, et Cullen était à l'assist (1-1 à la 87e minute), et cela sonnera certainement le glas des espoirs irlandais déjà minces dans cette campagne.

Olsson et Thelin, une trêve mi-figue mi-raisin

Kristoffer Olsson est resté le patron qu'il était en sélection au moment de rejoindre le RSCA : l'ancien de Krasnodar, déjà titulaire à l'Euro, a disputé l'intégralité des deux matchs de qualification de la Suède, participant notamment à l'exploit incroyable que constitue la victoire de son équipe face à l'Espagne. Trois points d'autant plus cruciaux que la Suède a ensuite ... gâché ce haut fait en allant perdre en Grèce.

© photonews

Les deux équipes se disputeront à coup sûr le ticket pour les barrages et offrir à la Grèce sa première victoire dans cette campagne n'était donc pas l'idéal. Isaac Kiese Thelin, lui, a pu profiter d'une titularisation : lors du match amical face à l'Ouzbékistan, entre les deux rencontres qualificatives. Il est monté en fin de match contre l'Espagne et en Grèce, sans peser sur la rencontre.

Les grands débuts de Majeed Ashimeru

Malgré la défaite du Ghana en Afrique du Sud, un résultat qui fait tâche face au rival direct pour la victoire du groupe qualificatif au Mondial 2022, Majeed Ashimeru reviendra certainement avec le sourire de cette trêve internationale : le médian a fait ses grands débuts avec les Black Stars, et a même été titularisé. Sans parvenir à être décisif, le Ghana s'inclinant 1 but à 0.

Notons que Christian Kouamé, de son côté, n'a pas joué avec la Côte d'Ivoire. Il était pourtant bien repris.