Remontada pour le Genoa et Zinho Vanheusden face à Razvan Marin, première victoire pour le Torino de Dennis Praet

La 3e journée de championnat se poursuivait en Italie avec trois rencontres programmées l'après-midi, en attendant le choc entre Milan et la Lazio.

Cagliari - Genoa

Cagliari et Razvan Marin rencontraient le Genoa de Zinho Vanheusden (monté à la pause). João Pedro sur penalty (16e) puis Ceppitelli (56e) mettaient les Sardes aux commandes. Mais les hommes de Ballardini ne lâchaient rien, et Destro (59e) puis Fares (69e) permettaient aux visiteurs d'égaliser, avant que le deuxième but de l'Algérien (78e) n'offre au Genoa une superbe remontada.

❤️💙 VITTORIAAA! Remuntada incredibile del Grifone nel secondo tempo! da 2-0 a 2-3, con gol di #Destro e doppietta del subentrato #Fares!#CagliariGenoa pic.twitter.com/lP1CEgps6V — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 12, 2021

Torino - Salernitana

Sanabria (45e), Bremer (65e), Pogeba (87e) et Lukic dans les arrêts de jeu ont permis au Torino de Mërgim Vojvoda (sur le banc) et de Dennis Praet (monté à un quart d'heure du terme) d'empocher sa première victoire de la saison face au promu. Franck Ribéry a joué ses premières minutes du côté de la Salernitana.

Spezia - Udinese

Samardžić (9e) en toute fin de match offre sa deuxième victoire de rang à l'Udinese.