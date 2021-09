🎥 L'AS Rome remporte la 1000e de Mourinho qui exulte après le but tardif d'El Shaarawy

José Mourinho n'a pas pu retenir sa joie lorsque la Roma a inscrit le but victorieux en toute fin de rencontre face à Sassuolo.

Le Portugais dirigeait ce dimanche sa 1000e rencontre et visiblement, cela signifiait beaucoup pour lui. La Roma a très bien entamé la saison et a enchaîné face à Sassuolo, pourtant accrocheur : Cristante ouvre le score pour les locaux (37e, 1-0), mais Djuricic égalise au retour des vestiaires (57e, 1-1) et la Louve sera à la peine. Il faudra un superbe geste de Stefan El Shaarawy, rentré au jeu, pour délivrer le Stade Olympique (90e+2).

Et visiblement délivrer José Mourinho également : le Special One célébrera ce but comme rarement, exultant devant les supporters romains. Après le match, il explique : "J'ai dû mentir toute la saison aux gens, dire que ça n'avait pas d'importance pour moi, alors qu'en réalité j'étais terrifié à l'idée de ne pas gagner ce match".

L'AS Rome partage la tête de la Serie A avec l'AC Milan et le Napoli, avec un beau 9/9.