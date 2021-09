Dans le rouge, le Beerschot chute de nouveau

Le Beerschot s'est incliné face au STVV ce lundi en clôture de la 7e journée de la Jupiler Pro League.

Avec un piètre bilan de 1 point sur 18, le Beerschot se devait de l'emporter à domicile contre Saint-Trond ce lundi soir. Les Rats auraient pu ouvrir la marque en début de partie, mais Marius Noubissi manquera son face à face devant Daniel Schmidt (17e). Par contre, ce sont les Trudonnaires qui prendront les commandes de la rencontre. Après une percée de Daiki Hashioka, le ballon arrivera dans les pieds de Steve De Ridder qui décochera une frappe croisée qui ne laissera aucune chance à Mike Vanhamel (42e), 0-1. Le Beerschot ne parviendra pas à revenir au score et enregistre une cinquième défaite de rang.

Saint-Trond signe une troisième victoire, pour un nul et trois défaites, et avec 10 points, revient à la hauteur d’Anderlecht (7e) et Courtrai (8e). Lanterne rouge, le Beerschot reste bloqué à 1 point et compte déjà six longueurs de retard sur les clubs qui le précède au classement, Oud-Heverlee Louvain, Malines et La Gantoise.