Amadou Onana, une rentrée presque décisive : "Penalty ? Je respecte la décision du VAR ..."

Le Belge du LOSC, Amadou Onana, est entré au jeu face à Wolfsbourg et a bien failli faire la différence, fauché aux abords du rectangle. Le Diablotin pense même qu'il était en position d'obtenir un penalty.

Quand Amadou Onana (20 ans) est fauché par Joshua Guilavogui au fin fond des arrêts de jeu (90e+6), le LOSC pense à la délivrance : l'arbitre de la rencontre désigne le point de penalty. Mais le VAR révise la phase et constate que l'international U21 belge est juste en-dehors de la surface. "Je pense que j'avais au moins un pied sur la ligne, mais je respecte la décision du VAR. Ca fait partie du football et on doit vivre avec", relativise-t-il sur le site officiel du LOSC.

Onana, monté au jeu à la 83e, a pu goûter à l'atmosphère de la Ligue des Champions. "Il y a un peu de déception parce qu'on méritait les trois points mais en même temps, on a montré la mentalité qu'il fallait pour ce genre de matchs", souligne le Dogue. "Merci aux supporters pour l'ambiance qu'ils ont mise, on espère les revoir très vite pour le derby face au RC Lens".