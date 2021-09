Gerard Piqué explique la déroute du Barça et défend un coéquipier : "Le voir se faire siffler fait très mal"

Lors de cette première journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone s'est incliné à domicile contre le Bayern Munich (0-3).

Gerard Piqué a réagi en zone mixte après la grosse désillusion du Barça. Le défenseur central a évoqué la jeunesse des entrants. "C'est ce que c'est, nous sommes ce que nous sommes. On a beaucoup de jeunes, on s'est retrouvé avec beaucoup de joueurs de 18 ans. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. Petit à petit, il faut grandir et on verra comment on arrivera à la fin de la saison", a-t-il argué.

Piqué a tenu à défendre son coéquipier Sergi Roberto qui a été sifflé au Camp Nou, rappelant qu'il ne disputait pas la rencontre à son poste naturel, même s'il est souvent utilisé comme latéral droit depuis plusieurs saisons. "Je voudrais rappeler aux gens que Sergi Roberto n'est pas un latéral, il fait le sacrifice de jouer là-bas... les gens sont libres d'exprimer leurs opinions, mais personnellement, le voir se faire siffler fait très mal."