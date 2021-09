Joe Cole s'emballe : "Lukaku peut être meilleur buteur de Ligue des Champions"

Romelu Lukaku a inscrit le seul but du match pour Chelsea face au Zenit Saint-Pétersbourg ce mardi. De quoi confirmer l'excellente forme du buteur des Blues.

Il n'aura fallu qu'un bon ballon pour que ce soit au fond : alors que Romelu Lukaku vivait une rencontre difficile face au Zenit, solide, il était bien placé sur un centre de César Azpilicueta, qui trouve sa tête. Son premier but en C1 et son 4e but de la saison en 4 rencontres. "Chelsea et Lukaku sont faits l'un pour l'autre", déclare Joe Cole, ancien des Blues, pour BT Sport. "Il a vraiment complété le groupe".

L'ex-international anglais ira même plus loin : "Je vais lancer ça comme ça : je pense que Lukaku sera meilleur buteur de Ligue des Champions cette saison. Il n'a même pas disputé l'un de ses meilleurs matchs, il n'était pas très propre, mais c'est un finisseur maintenant, un tueur", lance Cole. "Quand le ballon est arrivé, c'était celui de la victoire. Lukaku est un superbe finisseur".

Rio Ferdinand appuie les dires de son compère en plateau : "C'est le talisman de l'équipe maintenant, leur homme à tout faire. S'il y a un problème pour tuer un match, il a déjà prouvé qu'il avait de la glace dans les veines dès qu'il avait la moindre opportunité". Un Lukaku déjà indispensable, donc. "Il le veut, il veut cette responsabilité et il l'assume. He is the man. Quand vous avez quelqu'un comme ça devant, c'est un superbe sentiment. Vous pensez simplement à faire votre job et lui vous fera gagner".