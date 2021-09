Youth League : le Club de Bruges arrache le nul contre le PSG

Les jeunes Brugeois affrontaient Paris lors de la première journée de Youth League.

Les U19 du Club de Bruges ont concédé un beau match nul 2-2 ce mercredi lors de la première journée de Youth League (l'équivalent de la Ligue des Champions mais pour les U19) face au PSG.

Les joueurs de Rik De Mil ont été menés par deux fois suite à un but de Gassama (30e) et un c.s.c de Audoor (79e) mais les Brugeois sont parvenus à recoller au score grâce à des réalisations d'Hautekiet (45e) et Vermant (88e).