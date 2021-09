🎥 Le joli but de l'ancien de Charleroi Victor Osimhen face à Leicester City

Victor Osimhen a sauvé Naples, mené à Leicester City, en inscrivant un joli doublé.

Le premier but du Nigérian, particulièrement, vaut le coup d'oeil : trouvé à l'entrée du rectangle, Victor Osimhen enchaîne coup du sombrero, accélération et petit ballon piqué au-dessus du gardien de but de Leicester City pour remettre le Napoli dans la partie. L'ancien du Sporting Charleroi s'offrira ensuite un doublé pour faire 2-2 en fin de rencontre.