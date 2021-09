Bruno Genesio frustré après le match contre Tottenham

Le Stade Rennais a partagé l'enjeu face à Tottenham (2-2) ce jeudi en Conference League.

Le club breton menait au score, mais a finalement concédé l'égalisation dans le dernier quart d’heure. "Je suis déçu du résultat, même si dans ce qu’on a montré je suis satisfait. C’est ce qu’on avait demandé aux joueurs et on a rempli cet objectif-là. On avait trois points qui nous tendaient les bras et, malheureusement, on encaisse un but avec un manque de réussite. Mais on peut quand même être frustrés et déçus", lâché Bruno Genesio au micro de la chaîne Canal+.

"On a réussi à produire ce que j’avais comme attente avec notre public qui nous a aidés, et maintenant je pense qu’on est capables de reproduire cela tous les trois jours avec la victoire, ce qui serait nettement mieux", a assuré le technicien français.