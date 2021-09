Coup dur pour le Standard de Liège à deux jours du Clasico

Après les matchs face à l'Union et contre Seraing, les Rouches devront à nouveau se passer des services de leur capitaine, et ce pour le match le plus attendu de l'année.

Ce dimanche, Mbaye Leye ne pourra pas compter sur les services de Kostas Laifis lors de la réception du Sporting d'Anderlecht. Victime d'une déchirure au quadriceps, l’international chypriote n'a pas encore reçu le feu vert pour son retour à la compétition. "Outre Merveille Bokadi qui est toujours out, Kostas Laifis est également sur cette liste des indisponibles. Il n'est pas tout à fait guéri et doit repasser une IRM avant d’effectuer son retour à l’entraînement. Je ne veux pas prendre le moindre risque", a confié l'entraîneur principal du Standard de Liège en conférence de presse qui devra aussi faire sans Moussa Sissoko, suspendu. "Trois joueurs importants, mais Nathan Ngoy est prêt et la possibilité de s'en sortir est bien présente. J'ai un grand noyau et beaucoup de joueurs peuvent prétendre à une place de titulaire", a souligné le T1 des Rouches.